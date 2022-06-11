Yunus Emre Enstitüsü Türkçenin dünya çapında öğrenilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki yıldır devam eden Türkçe derslerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Pandemi nedeniyle iki yıldır çevrim içi olan dersler artık yüz yüze yapılıyor.

Okutman Betül Karateke Bayat, "Bu bizim buradaki ilk yüz yüze derslerimiz, öğrencilerle ilk defa kavuşmamız diyebilirim. Beklentimin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, derse ilgileri çok güzeldi. Çok eğlenceli, çok güzel geçti." dedi.

Katılımcılar da derslerin yüz yüze verilmesinden mutlu.

Arjantin'in başkente uzak bölgelerinden yüz yüze derse katılamayanlar ise çevrim içi derslere devam ediyor.