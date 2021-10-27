Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arjantin'de sıra dışı mahkeme: Sanık miyavladı, hakim azarladı
Arjantin'de bir duruşma salonu sıra dışı anlara sahne oldu. Sanık, hakimin sorusuna miyavlayarak yanıt verdi.
İsrail asıllı Gil Pereg, 2019 yılında annesini ve teyzesini katletme suçundan yargılandığı davada hakim karşısında çıktı.
Hakim, Pereg'e ismini sorduğunda, aldığı yanıt epey ilginçti.
Pereg hakimin sorusuna, miyavlayarak yanıt verdi. Hakim, sanığı düzgün davranması konusunda uyardı. Ancak Pereg, miyavlamaya devam etti.
Bunun üzerine güvenlik görevlileri sanığı salondan çıkardı.
Duruşma ertelendi.
Etiketler: Arjantin
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