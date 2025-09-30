Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 30.09.2025 14:35

Arjantin’de gizemli “uzay kapsülü” paniği

Arjantin’in kuzeyindeki Chaco eyaletinde kırsal bir alana düşen silindir biçimindeki cisim, bölge halkında paniğe yol açtı.

Arjantin’de gizemli “uzay kapsülü” paniği

Yaklaşık 1,7 metre uzunluğundaki silindir, yüzeyinde siyah tüy benzeri liflerle kaplı şekilde Puerto Tirol kasabasında bir tarlada bulundu.

Bomba imha ekibi sevk edildi

Çiftçi Ramón Ricardo González’in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Chaco Emniyet Müdürü Fernando Romero, cismin karbon fiberden yapılmış ve “çok zehirli” olduğunu, içinde roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, yeniden giriş sırasında çizildiği ve yandığı görülen kapsülün üzerinde seri numarası tespit ettiklerini bildirdi. Fotoğraflarda koruyucu maske ve özel kıyafet giyen ekipler, cisme müdahale etti.

Uzay araştırma merkezi devreye girdi

Arjantin Hava ve Uzay Araştırma Merkezi (CIAE) Direktörü Ruben Lianza, tankın büyük ihtimalle “kompozit takviyeli basınçlı yakıt tankı” (COPV) olduğunu belirtti. Uzman, cisme temas edilmesi halinde toksik toz salabileceği konusunda uyardı.

NASA’nın da yüksek basınçlı sıvıları depolamak için bu tür tankları kullandığı, bunların itki sistemlerinde, bilimsel deneylerde ve yaşam destek ünitelerinde görev yaptığı biliniyor.

Çin roketiyle bağlantı iddiası

Yetkililer, bölgedeki olası parçacıklara karşı halkı uyardı. Cismin kaldırılması için uzman ekiplerin devreye gireceği açıklandı.

Resmî makamlar henüz kapsülün uzay enkazı olduğunu doğrulamadı. Ancak yerel basında, düşen bölgenin Çin yapımı Jielong 3 roketinin bilinen uçuş rotası altında bulunduğuna dikkat çekildi.

ETİKETLER
Arjantin Çin Uzay
Sıradaki Haber
Boeing, 737 MAX yerine yeni dar gövdeli ve tek koridorlu uçak üretmeyi planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
15:17
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasiteyle hizmete başladı
15:14
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
15:12
Enerji filosuna katılan yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
15:16
Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 20 yaralı
15:02
İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu
Atatürk Barajı'nda kuraklık etkisi: Adacıklar gün yüzüne çıktı
Atatürk Barajı'nda kuraklık etkisi: Adacıklar gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ