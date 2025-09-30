Arjantin’de gizemli “uzay kapsülü” paniği

Yaklaşık 1,7 metre uzunluğundaki silindir, yüzeyinde siyah tüy benzeri liflerle kaplı şekilde Puerto Tirol kasabasında bir tarlada bulundu.

Bomba imha ekibi sevk edildi

Çiftçi Ramón Ricardo González’in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Chaco Emniyet Müdürü Fernando Romero, cismin karbon fiberden yapılmış ve “çok zehirli” olduğunu, içinde roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, yeniden giriş sırasında çizildiği ve yandığı görülen kapsülün üzerinde seri numarası tespit ettiklerini bildirdi. Fotoğraflarda koruyucu maske ve özel kıyafet giyen ekipler, cisme müdahale etti.

Uzay araştırma merkezi devreye girdi

Arjantin Hava ve Uzay Araştırma Merkezi (CIAE) Direktörü Ruben Lianza, tankın büyük ihtimalle “kompozit takviyeli basınçlı yakıt tankı” (COPV) olduğunu belirtti. Uzman, cisme temas edilmesi halinde toksik toz salabileceği konusunda uyardı.

NASA’nın da yüksek basınçlı sıvıları depolamak için bu tür tankları kullandığı, bunların itki sistemlerinde, bilimsel deneylerde ve yaşam destek ünitelerinde görev yaptığı biliniyor.

Çin roketiyle bağlantı iddiası

Yetkililer, bölgedeki olası parçacıklara karşı halkı uyardı. Cismin kaldırılması için uzman ekiplerin devreye gireceği açıklandı.

Resmî makamlar henüz kapsülün uzay enkazı olduğunu doğrulamadı. Ancak yerel basında, düşen bölgenin Çin yapımı Jielong 3 roketinin bilinen uçuş rotası altında bulunduğuna dikkat çekildi.