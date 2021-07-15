Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin’de COVID-19 kaynaklı can kaybı 100 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Arjantin’de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 326 bin 403 olarak açıklandı.
Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 614 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 697 yeni vaka tespit edildi.
Ülkedeki COVID-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 100 bin 250’ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 702 bin 657’ye yükseldi.
Salgından en çok etkilenen 8'inci ülke
Virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 326 bin 403 olarak açıklandı.
Ülkede şu ana kadar 25,7 milyon kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı yapıldı.
Nüfusu 45 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, COVID-19 vakalarının derlendiği "Worldometers" sitesine göre, dünyada salgından en çok etkilenen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs
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