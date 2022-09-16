Uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ve siyasi problemlerin sürdüğü ülkede, dün yıllık enflasyon ağustosta yüzde 78,5 ile 30 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan veri sonrası ülkede enflasyon beklentileri de yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Yapılan son anketlere göre, ülkede yıllık enflasyonda artış beklentisi 2022 sonu için yüzde 95'e ulaştı.

Bu gelişme sonrası bugün kararlarını açıklayan Arjantin Merkez Bankası, politika faizini 550 baz puan artırarak yüzde 75'e yükseltti.

Banka yıl başında yüzde 38 düzeyindeki politika faizinde ocakta 200, şubatta 250, martta 200, nisanda 250, mayısta 200, haziranda 300, temmuzda 800 ve ağustosta 950 baz puan artırıma gitmişti.

Bu ayki 550 baz puanlık adımla yıl içinde 9'uncu kez faizleri artıran banka, politika faizini de toplamda 37 puan yükseltmiş oldu.

Ülkede politika faizi, yıl başında yüzde 38 düzeyindeydi.