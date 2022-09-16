Ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Gaziye ilçesinde banka şubesine giden baba ve oğul, tabancayla bankadaki görevlileri tehdit etti.

Bankada müşterilerin de bulunduğu sırada baba, hesabındaki parasının ödenmemesi halinde bankayı ateşe vereceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerinde baba ve banka görevlileri arasında bir müddet arbede yaşandı.

Babaya 19 bin 200 dolarlık bir ödeme yapıldığına yer verilen haberde, babanın parayı dışarıda bekleyen bir şahsa verdikten sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Döviz mevduat hesapları dondurulmuştu

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman olayların yaşandığı ülkede, başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta da bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Başkent'te 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, hesabındaki parayı çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık bir meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.