Kirchner, 80 dakika boyunca çevrimiçi olarak duruşmaya katılarak, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddetti.

Federal savcıları "inanılmaz yalanlar" söylemekle suçlayan Kirchner, liderlik yaptığı hükümetlerin halk tarafından seçildiğini ve yasa dışı dernekler olmadığını söyledi.

Savcılar, Arjantin'i 2007-2015'te iki dönem üst üste yöneten Fernandez de Kirchner'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılması ve ömür boyu kamu görevinden alıkonulmasını talep etmişti.

İhale sözleşmelerinin pek çoğunun, Kirchner ailesinin yakın tanıdıklarına fayda sağladığı iddia edilmişti.

Aleyhindeki cezanın aylar içinde sonuçlanması beklenen Kirchner'in yüksek mahkemelere başvurması durumunda nihai karara varma süresinin önemli ölçüde uzayacağına inanılıyor.