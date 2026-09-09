Araştırma: Uzun süre hareketsiz kalmak kanser riskini yükseltiyor

Glasgow Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü kapsamlı bir çalışma, gün içinde kesintisiz oturulan her ekstra saatin kanser riskini ve kanserden ölüm oranını belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre oturma süresini kısa hareketlerle bölmek ise koruyucu bir etki sağlıyor.

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Birleşik Krallık Biobank projesine katılan 91 binden fazla kişinin verileri incelendi. Katılımcıların ortalama yaşı 56’ydı ve daha önce kanser tanısı almamışlardı.

Her biri yedi gün boyunca bileklerinde hareket ölçer taşıdı. Bu cihazlar gün içindeki hareketsiz süreleri detaylı şekilde kaydetti. Araştırmacılar ardından yaklaşık 12 yıl boyunca katılımcıların sağlık durumunu takip etti.

Çalışmada hareketsizlik iki farklı şekilde değerlendirildi. Birincisi 30 dakikadan uzun süren kesintisiz oturma dönemleri, ikincisi ise 30 dakikadan kısa ya da hareketle bölünen oturma süreleriydi.

Sonuçlara göre her ek bir saat kesintisiz oturma, kanserden ölüm riskini yüzde 9 artırıyor. Genel kanser görülme riski yüzde 3 yükselirken, obezite ve tip 2 diyabetle ilişkili kanserlerde bu oran yüzde 5’e çıkıyor.

Buna karşılık, oturma süresini hareketle bölen kişilerde tablo tamamen tersine dönüyor. Her saatlik kesintili oturma, kanserden ölüm riskini yüzde 18, genel kanser riskini yüzde 6 düşürüyor.Obeziteyle ilişkili kanserlerde yüzde 9, diyabetle ilişkili kanserlerde ise yüzde 10 azalma görülüyor.

Hafif aktivite kansere karşı koruyucu

Araştırmacılar, günde sadece bir saatlik kesintisiz oturmayı hafif fiziksel aktiviteyle değiştirmenin kanserden ölüm riskini yüzde 12 azaltabileceğini hesapladı. Yavaş yürümek, ev işleri yapmak gibi basit hareketler bile bu etkiyi sağlayabiliyor.

Glasgow Üniversitesi’nden epidemiyolog Frederick Ho, “30 dakikadan fazla kesintisiz oturmak kanser riskiyle özellikle bağlantılı. İyi haber şu ki, kısa bir yürüyüş bile koruyucu olabilir” dedi.

Yalnızca gözlemsel bir çalışma

Çalışma gözlemsel olduğu için kesin neden-sonuç ilişkisi kurmuyor.

Ancak bulgular, sadece toplam oturma süresinin değil, oturmanın nasıl biriktirildiğinin de önemli olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, uzun süreli hareketsizliği kısa hareketlerle bölmenin pratik ve etkili bir önlem olabileceğini vurguluyor. Günlük hayatta sık sık ayağa kalkmak ve kısa yürüyüşler yapmak, kanser riskini azaltmada basit ama önemli bir adım olarak öne çıkıyor.