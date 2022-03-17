Bilim insanları, Artktik ekosisteminin korunması için daha iyi bir atık yönetiminin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Giysi liflerinden, araba lastiklerinden, kozmetik ürünlerinden ve diğer birçok malzemeden gelen mikroplastikler, Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegegende bulunuyor.

Arktik'te de bulunan söz konusu maddelerin kaynağı ise şimdiye kadar bilinmiyordu.

Norveç'teki Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Mats Huserbråten liderliğindeki Scientific Reports'ta yayımlanan yeni bir araştırma, Arktik Okyanusu, Kuzey Denizleri ve Baffin Körfezi'ndeki parçacıkların Avrupa'dan yayıldığını öne sürüyor.

Bilim insanları, okyanusun belirli bölgelerinde ne kadar mikroplastik parçacığının bulunduğunu tespit etmek için modelleme yöntemini kullandılar.

2007-2017 yılları arasındaki okyanus akıntısı modellerinin mikroplastik hareketlerinin simülasyonlarıyla birleştirildiği çalışma, mikroplastiklerin Kuzey Kutbu'nda en az 10 yıldır dolaşımda olduğunu gösterdi.