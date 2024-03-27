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Dünya
TRT Haber 27.03.2024 07:32

Araştırma: İnsan beyni nesilden nesile büyüyor

Yeni araştırmalara göre insan beyninin boyutu zaman içinde kademeli olarak artıyor ve bu durum, genç nesillerde demans riskini azaltabilir.

Araştırma: İnsan beyni nesilden nesile büyüyor

Yaşları 55 ile 65 arasında değişen üç binden fazla Amerikalının beyinlerini görüntüleyen araştırmada, 1970'lerde doğanların 1930'larda doğanlara göre yüzde 6,6 daha fazla genel beyin hacmine sahip olduğu ortaya çıktı.

X Kuşağı üyeleri (1965 ve 1980 seneleri arasında doğan insanlar) ayrıca Sessiz Kuşak (1928'den 1945'e kadar doğan insanlar) üyelerine kıyasla neredeyse yüzde 8 daha fazla beyaz madde hacmine ve neredeyse yüzde 15 daha fazla gri madde yüzey alanına sahip.

Beynin, hafıza ve öğrenmede önemli bir rol oynayan, hipokampus adı verilen belirli bir kısmı, incelenen ardışık nesiller boyunca hacim olarak yüzde 5,7 oranında genişledi.

Bu, boy, yaş ve cinsiyet gibi diğer katkıda bulunan faktörler dikkate alındıktan sonra bile doğruydu.

Araştırmayı yöneten California Davis Üniversitesi'nden nörolog Charles DeCarli, "Birinin doğduğu on yıl, beyin büyüklüğünü ve potansiyel olarak uzun vadeli beyin sağlığını etkiliyor gibi görünüyor" diye açıklıyor .

"Genetik, beyin boyutunun belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor, ancak bulgularımız sağlık, sosyal, kültürel ve eğitimsel faktörler gibi dış etkilerin de rol oynayabileceğini gösteriyor."

Demansa yönelik umut verici gelişmeler

Bugün demans dünya çapında on milyonlarca insanı etkiliyor ve dünyanın yaşlanan nüfusu arttıkça, hastalığa ilişkin teşhisler önümüzdeki otuz yılda üç katına çıkacak.

Ancak dikkate alınması gereken umut verici bir şey var: Son otuz yılda ABD ve Avrupa'da demans vakaları her on yılda yaklaşık yüzde 13 oranında düştü .

Genç nesillerde demansın mutlak riski, muhtemelen daha sağlıklı yaşam tarzları ve yetiştirilme tarzları nedeniyle azalıyor gibi görünüyor.

Demans, diğer birçok bilişsel sürecin yanı sıra hafıza, öğrenme ve muhakemede rol oynayan, korteks adı verilen beynin gri maddesinin incelmesiyle kendini gösteriyor.

 

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