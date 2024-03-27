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Dünya
The Guardian 27.03.2024 07:23

Japonya yaşlanıyor: Bebek bezi üreten şirket yetişkin bezine geçiş yaptı

Japonya'daki bir bebek bezi üreticisi, ülkenin hızla yaşlanan toplumunun bir yansıması olarak, bebeklere yönelik ürünler üretmeyi bırakıp bunun yerine yetişkin bezi üretimini artırma kararı aldı.

Japonya yaşlanıyor: Bebek bezi üreten şirket yetişkin bezine geçiş yaptı

Kağıt ürünlerinde uzmanlaşan Oji Holdings, talebin keskin bir şekilde azalması nedeniyle Eylül ayında çocuk bezi üretimini durduracağını söyledi.

Firmanın satışları 2001'den bugüne neredeyse yarı yarıya düştü.

Japonya'da yetişkin bezlerinin satışları on yılı aşkın süredir bebek bezlerinin satışlarını geride bırakıyor ve son nüfus istatistikleri bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor.

Japonya'da doğum sayısı 2023'te 1 milyon 590 bin 503'e ölüme kıyasla 758 bin 631 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Kamu yayıncısı NHK, 15 yaşın altındaki çocukların 2022'de ülke nüfusunun yüzde 12'sinden azını oluşturduğunu, 65 yaş ve üzeri kişilerin ise neredeyse yüzde 30'u oluşturduğunu söyledi.

Nüfusun şu anki 125 milyondan 2065'te tahminen 88 milyona düşmesi bekleniyor ; bu, 45 yılda yüzde 30'luk bir düşüş anlamına geliyor.

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