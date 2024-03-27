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Dünya
Independent 27.03.2024 06:56

Şapkayı kirpi zannetti, hareket etmeyince veterinere götürdü

İngiltere'de hayvansever bir kadın hasta olduğunu düşündüğü bir 'yavru kirpiyi' veterinere götürdü. Kirpinin öldüğünden şüphe ederken, gerçeği veterinerden öğrendi. Bulduğu şey kirpi değil, bir şapkanın ucuydu.

Şapkayı kirpi zannetti, hareket etmeyince veterinere götürdü

İngiltere'de yaşlı bir kadın, yol kenarında bulduğu 'yavru kirpi'yi önce güvenli bir alana aldı.

Birkaç saat ilgilendikten sonra, kedi maması vermesine rağmen 'kirpi'nin gece boyu hareket etmediğini görünce hastalandığından şüphelendi.

Ertesi gün kabarık aksesuarı Cheshire'daki Lower Moss Wood Doğa Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Hastanesi'ne getirdi.

Veterinerden gelecek kötü haberi endişe ile beklerken, hiç de beklemediği bir cevap aldı.

Buluduğu şeyin bir kirpi değil, bir şapka olduğunu öğrendi.

Veteriner Janet Kotze The Independent'a “Yaşlı bir kadındı, belki altmışlı ya da yetmişli yaşlarındaydı. Gerçeği öğrendiğinde şaka yaptığımızı zannetti. Bizim için kirpi olmadığı oldukça açıktı ama nasıl Doğru şeyi yapmaya çok odaklanmıştı." dedi.

Yaban Hayatı Hastanesi ise Facebook'ta bir gönderide şunları yazdı:

"Nazik bir ruh, yavru bir kirpiyi kurtardığını düşündü ve bu içimizi ısıttı, ancak bunun bir şapkanın kabarık bir ponponu olduğunu keşfettik. Lütfen unutmayın, eğer gün içinde bir kirpi görürseniz, bu bir şeylerin ters gittiğinin işaretidir. Onları sıcak bir kutuya koyun ve veterinerlerinizden yardım isteyin. Dikenli dostlarımızı güvende tutalım"

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