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Dünya
Independent 27.03.2024 06:46

ABD'li papaz kızının sevgilisini vurması için 40 bin dolara katil tuttu

California'da bir papaz, geçen yıl bir tetikçiye kızının erkek arkadaşını öldürmesi için 40 bin dolar ödediği iddiasıyla tutuklandı.

ABD'li papaz kızının sevgilisini vurması için 40 bin dolara katil tuttu

Victorville'de yaşayan 47 yaşındaki Samuel Pasillas, 13 Mart Çarşamba günü tutuklandı ve cinayete azmettirme, cinayet işlemek için komplo kurma, cinayete teşebbüs ve ölümcül silahla saldırıdan kendisine dava açıldı.

Riverside Polis Teşkilatı'na (RPD) göre, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü bir adamın hastaneye ateşli silah yaralarıyla gelmesi üzerine polis memurları müdahale etmek üzere oraya gitti.

Adam dedektiflere kendisine hareketli bir arabadan ateş açıldığını ancak tıbbi müdahale için hastaneye kendi arabasıyla gelebildiğini söyledi.

RPD Soygun-Cinayet Birimi'nden dedektifler takip soruşturması yürüttü ve daha sonra olayın bir kiralık katil saldırısı olduğunu öğrendi.

Kanıtlar ortaya çıktı

Kurban bir kadınla çıkıyordu ve daha sonra kadının babasının, Victorville'deki İspanyolca konuşulan bir kilisenin papazı Pasillas olduğu belirlendi.

Dedektifler soruşturmada, babanın tuttuğu adamlarla görüşüp onlara o akşam nerede olacağı dahil kurban hakkında bilgi verdiğinin kanıtlarını ortaya çıkardı.

Ayrıca babanın adamlara yaklaşık 40 bin dolar ödediğini ve zanlıların saldırıdan önceki haftalarda kurbanı gözetlediğini tespit ettiler.

Daha sonra Long Beach'ten 55 yaşındaki Juan Manuel Cebreros tutuklandı ve cinayet işlemek için komplo kurmak, cinayete teşebbüs ve ölümcül silahla saldırmak suçlarından Robert Presley Gözaltı Merkezi'ne kondu.

Hem o hem de Pasillas halihazırda 1 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunuyor.

Soruşturma halen sürüyor. 

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