İngiltere'de Girlguiding'in kadınlara yönelik cinsel istismar anketine 13-21 yaş aralığındaki kız çocukları ile genç kadınlardan oluşan yaklaşık bin kişi katıldı. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Sonuçlara göre, sosyal medya kullanan katılımcıların beşte birinden fazlası tanımadığı kişilerden müstehcen fotoğraf gönderilmesine yani siber teşhire maruz bırakıldı.

Ankete katılanların yüzde 85'i sosyal medyanın kendileri için güvenli bir yer olduğuna inanmıyor.

Araştırmacılar: Siber teşhir suç sayılmalı

Her üç kadından biri cinsel tacize maruz bırakılırken, kadınların yüzde 16'sı ise, çıplak fotoğraflarını paylaşma baskısı ile karşı karşıya kalıyor.

Bu baskılara maruz bırakılan 13 ila 15 yaşındaki kız çocuklarının neredeyse tamamı depresyon, endişe, öfke ve korku gibi olumsuz duygular yaşıyor.

Araştırmacılar, kadınlara yönelik "siber teşhir" davranışının suç sayılması gerektiğini savunuyor.

Yetkililere, çevrim içi güvenlik yasasının daha katı hale getirilmesi çağrısı yapıldı. İskocya'da yasa dışı olan siber teşhirin, İngiltere genelinde suç sayılması gündemde...