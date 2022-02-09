Rusya'da salgın verilerinde düşüşle beraber, Ruslar mayıs ayı başındaki tatil dönemi hazırlıklarına hız verdi. Tatilini yurt dışında geçirmek isteyen Rusların sayısında büyük artış söz konusu.

Şubat başından beri Rusların satın aldığı tatil paketlerinde geçen yılın aynı dönemine göre 20 kata kadar artış oldu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'nin Ruslar için en gözde tatil destinasyonu olduğunu açıkladı.

Türkiye yine ilk sırada

Rusya'nın önde gelen İzvestiya Gazetesi en çok tur satılan ülkeler arasında Türkiye'nin yine ilk sırada yer aldığını yazdı.

Bazı tur şirketlerinin verilerine göre; satılan yurt dışı turlarından yüzde 61 ila 64'ü Türkiye'den.

Türkiye'nin ardından Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke ise Mısır. Üçüncü sırayı ise Rusya içindeki tur satışları aldı.

2021 yılında Türkiye'ye en çok Ruslar geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre 2021 yılında Türkiye'yi en çok Ruslar ziyaret etti.

Geçen sene Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı yaklaşık 4 milyon 700 bin olurken, Rusları Almanya ve Ukrayna'dan gelen turistler takip etti.

Rusya, neredeyse 15 yıldır Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke haline geldi.