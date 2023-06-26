Araştırma: Galaksimizdeki kara delik 'uykuda değil'

Çalışma, Güneş'ten yaklaşık dört milyon kat daha büyük olan ve Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, yaklaşık 200 yıl önce uzun uykusundan uyandığını söylüyor.

Araştırmacılara göre, gök cismi yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli kozmik nesneleri yuttuktan sonra bir kez daha dinlenme durumuna geri döndü.

Çalışmanın yazarı Frederic Marin, karadelik hakkında "Etrafındaki her şeyi yedikten sonra kış uykusuna giren bir ayı hayal edin" dedi.

Marin , 19. yüzyılın sonlarında faaliyetin bu aşamasında, karadeliğin "bugün olduğundan en az bir milyon kat daha parlak olduğunu" ekledi.

Geçen yıl, astronomlar kara deliğin ya da daha spesifik olarak onu çevreleyen ve varlığını doğrulayan parlayan gaz halkasının çekilen ilk görüntülerini çevrimiçi olarak yayınladılar.

Karadelik, yerçekiminin çok güçlü olduğunu, ışığın bile çıkamayacağı bir uzay-zaman alanı.

Çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi ömrünün sonunda kendi üzerine çöktüğünde oluşurlar.