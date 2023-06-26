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Dünya
Nature, AFP 26.06.2023 09:49

Araştırma: Galaksimizdeki kara delik 'uykuda değil'

Nature dergisinde kısa süre önce yayınlanan bir araştırmanın bulgularına göre, Samanyolu galaksimizin merkezinde yer alan ve daha önce uykuda olduğu düşünülen süper kütleli kara delik Sagittarius A*, 1800'lerin sonunda hayata geri döndü.

Araştırma: Galaksimizdeki kara delik 'uykuda değil'

Çalışma, Güneş'ten yaklaşık dört milyon kat daha büyük olan ve Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, yaklaşık 200 yıl önce uzun uykusundan uyandığını söylüyor.

Araştırmacılara göre, gök cismi yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli kozmik nesneleri yuttuktan sonra bir kez daha dinlenme durumuna geri döndü.

Evrenin kozmik canavarları: Kara delikler nasıl fotoğraflanıyor?
Evrenin kozmik canavarları: Kara delikler nasıl fotoğraflanıyor?

Çalışmanın yazarı Frederic Marin, karadelik hakkında "Etrafındaki her şeyi yedikten sonra kış uykusuna giren bir ayı hayal edin" dedi.

Marin , 19. yüzyılın sonlarında faaliyetin bu aşamasında, karadeliğin "bugün olduğundan en az bir milyon kat daha parlak olduğunu" ekledi.

Geçen yıl, astronomlar kara deliğin ya da daha spesifik olarak onu çevreleyen ve varlığını doğrulayan parlayan gaz halkasının çekilen ilk görüntülerini çevrimiçi olarak yayınladılar.

Çığır açan keşif: Kara delik ilk kez görüntülendi
Çığır açan keşif: Kara delik ilk kez görüntülendi

Karadelik, yerçekiminin çok güçlü olduğunu, ışığın bile çıkamayacağı bir uzay-zaman alanı.

Çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi ömrünün sonunda kendi üzerine çöktüğünde oluşurlar. 

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