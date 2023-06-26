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Dünya
AA 26.06.2023 06:17

Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sel 2 can aldı, 3 kişi kayboldu

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sel 2 can aldı, 3 kişi kayboldu

Ülkenin orta kesiminde etkili olan yağışlar, nehirlerin taşmasına, yolların hasar görmesine ve yüzlerce kişinin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

"419 kişi evsiz kaldı, 1002 kişi güvenli yerlere tahliye edildi"

Yerel yetkililerle bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Maalesef, ağaçların altında kalan iki vatandaşımız hayatını kaybetti, kayıp olan 3 kişi de aranıyor. Felakette, 419 kişi evsiz kaldı, 1002 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Valparaiso'nun çeşitli yerlerinde su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

"Felaket durumu" ilan edildi

İçişleri Bakanı Carolina Toha, Valparaiso ve Biobio bölgelerindeki koşulların son derece hassas olduğunu belirterek, bu iki bölgede "felaket durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, bir süre daha şiddetli yağışların süreceğini, sel ve taşkın riskinin yüksek olduğunu kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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