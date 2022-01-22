Pakistan Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamaya göre, liman kenti Karaçi’ye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Thatta bölgesi kıyılarında iki balıkçı teknesi alabora oldu.

Açıklamada, en az 8 balıkçının kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deniz personeli 8 kişiyi kurtarırken ve kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Polis yetkilileri, iki Pakistan donanma helikopterinin kayıp balıkçıları bulmak için arama kurtarma ekiplerine katıldığını aktardı.