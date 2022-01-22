Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arap Denizi'nde 2 tekne alabora oldu
[Fotoğraf: AP]
Arap Denizi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora oldu. 8 balıkçı kayboldu.
Pakistan Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamaya göre, liman kenti Karaçi’ye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Thatta bölgesi kıyılarında iki balıkçı teknesi alabora oldu.
Açıklamada, en az 8 balıkçının kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Deniz personeli 8 kişiyi kurtarırken ve kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.
Polis yetkilileri, iki Pakistan donanma helikopterinin kayıp balıkçıları bulmak için arama kurtarma ekiplerine katıldığını aktardı.
Etiketler: Pakistan Balıkçılık
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