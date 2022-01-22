Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kremlin'in saldırmaya kararlı olduğuna dair şimdililik bir göstergenin olmadığı belirtilen açıklamada, "Diplomatlar ne kadar uzun konuşursa o kadar iyi." ifadelerine yer verildi.

"Ukrayna’yı ilgilendiren hiçbir anlaşma Ukrayna’sız yapılmamalıdır"

"Normandiya Formatı"na uygun tüm barış çözümlerine açık olunduğunun altı çizilerken, "Ukrayna’yı ilgilendiren hiçbir anlaşma Ukrayna’sız yapılmamalıdır." denildi.

Açıklamada bu durumun Rusya ile yapılan temaslarda Ukrayna'nın temel ilkesi olduğu vurgulandı.

Rusya'yı olası bir çatışmadan caydırmanın Avrupa ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmenin en iyi yolu olduğuna işaret edildi.