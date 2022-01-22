Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Diplomatlar ne kadar konuşursa o kadar iyi
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna, Rusya ile süren gerilim karşısında diyalog yollarının sonuna kadar kullanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği," Kiev'e verilen destek transatlantik birliğin bir işareti olarak görülmelidir" açıklamasını yaptı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin bir açıklama yayımladı.
Kremlin'in saldırmaya kararlı olduğuna dair şimdililik bir göstergenin olmadığı belirtilen açıklamada, "Diplomatlar ne kadar uzun konuşursa o kadar iyi." ifadelerine yer verildi.
"Ukrayna’yı ilgilendiren hiçbir anlaşma Ukrayna’sız yapılmamalıdır"
"Normandiya Formatı"na uygun tüm barış çözümlerine açık olunduğunun altı çizilerken, "Ukrayna’yı ilgilendiren hiçbir anlaşma Ukrayna’sız yapılmamalıdır." denildi.
Açıklamada bu durumun Rusya ile yapılan temaslarda Ukrayna'nın temel ilkesi olduğu vurgulandı.
Rusya'yı olası bir çatışmadan caydırmanın Avrupa ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmenin en iyi yolu olduğuna işaret edildi.
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