Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte 54 bin 576 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Günlük vaka sayısının hafta içinde önce 30 bin, ardından 40 bini aşması sonrası son 24 saatte ilk kez 50 binden fazla vaka saptandı.

1 Ocak'ta kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 3 hafta içinde vakaların 100 kattan fazla artması dikkati çekti.

Tokyo ve Osaka'da rekor vaka

Son bir günde başkent Tokyo'da 11 bin 227, güneydeki Osaka kentinde 7 bin 375 vaka saptandı. Her iki kentte de vakalar rekor sayıya ulaştı.

Japonya hükümeti, yeni rekorlar sonrası salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 21 Ocak'ta Tokyo dahil 16 eyalete genişletmişti.

OHAL genişletilebilir

Japon Kyodo ajansı, hükümetin yeni rekorlar sonrası kısmi olağanüstü hali hafta başında 29 eyalete genişletebileceğini duyurmuştu.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisini veriyor.

Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı 20 Ocak 2022 itibarıyla 2 milyonu geçmişti.