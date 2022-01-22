Rusya’dan Belarus'a tatbikat sevkiyatı
Rusya "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus’a askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Dün 2 adet S-400 hava savunma sistemini Belarus’a gönderen Rusya, bugün ise 12 adet Su-35 savaş uçağını gönderdi.
Rusya-Belarus Birlik Devletleri kapsamında 10 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı yapılacak.
Rusya, tatbikat için Belarus’a askeri sevkiyatlarına devam ediyor.
Dün 2 adet S-400, bugün 12 adet Su-35 savaş uçağı
Dün ülkenin uzak doğu bölgesinden 2 adet S-400 hava savunma sistemini Belarus’a gönderen Rusya, bugün ise 12 adet Su-35 savaş uçağını Belarus’a gönderdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi'nden kalkan savaş uçaklarının sevkiyatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь https://t.co/Y8U2VUIxkC#Минобороны #СоюзнаяРешимость2022 #ВКСРоссии #Су35С #ВВО pic.twitter.com/cRpvinkadS— Минобороны России (@mod_russia) January 22, 2022
Trenle Belarus'a yapılan tank ve ağır zırhlı araçların sevkiyatına ait görüntüler de birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.