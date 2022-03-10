Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan dışişleri bakanlarının kararıyla bir sonraki Arap Birliği Zirvesi'nin tarihinin netleştiğini açıkladı..

Buna göre, Cezayir'de düzenlenmesi daha önce kararlaştırılan zirvenin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un önerisiyle 1-2 Kasım'da yapılması onayladı.

Bakanlık, bu tarihin Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı başlattığı Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68'inci yıl dönümü olmasından dolayı sembolik önem taşıdığını vurguladı.

Arap Birliği Zirvesi, COVID-19 sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı.