Geçtiğimiz gün ABD medyasında yer alan haberlerde Apple'ın ses asistanı Siri'nin konuşma kayıtlarını üçüncü kişilere dinlettiği açıklandı.

Hatasını kabul eden ve özür dileyen Apple, "Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Independent gazetesinden Anthony Cuthbertson'ın haberine göre ise şirket, Siri kayıtlarını dinleyen, Avrupa çapındaki yüzlerce işçiyi işten çıkardı.

Konu, çalışanlara sadece bir hafta önce açıklandı. The Independent'ın konuyla ilgili görüşüne başvurduğu Apple'dan henüz bir yanıt gelmedi.

Apple yaptığı açıklamada, şirketin ses asistanı Siri'yi geliştirmek için üçüncü taraf kişilerle anlaşmasına yönelik çıkan eleştirel haberlerin ardından, kullanıcı mahremiyetini korumak için yeni politikaları hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Apple'nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Amazon, Alexa ses asistanı ile kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını geliştirmeye çalışmıştı. Facebook ise Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere yazıya döktürerek ses tanıma sistemini geliştirmeye çalışmıştı.

Kaynak: Independent, AA