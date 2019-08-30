Akaryakıt zammını protestoyla başladı, Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomi politikalarını protesto gösterilerine dönüştü.

Fransa aylardır sarı yeleklilerin gösterilerine sahne oluyor. Ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösterilere şiddet karıştı. Polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Eylemcilere polisin sert müdahalesi, tartışmalara yol açtı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, güvenlik güçlerinin göstericilere şiddet uyguladığı şüphesiyle adli soruşturma başlattı.

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, adli soruşturma sayısının 313'e yükseldiğini açıkladı.

Soruşturmaların henüz sonuçlanmadığını ifade eti.

Hükümet, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Gösterilerde 4 binden fazla kişi de yaralandı.

12 bin 107 kişinin gözaltına alındığı Sarı Yelekliler eylemlerinde, 2 bine yakın kişiye hapis cezası verildi.

Kaynak: TRT Haber