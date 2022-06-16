Atina'nın göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerinin son dönemde artması, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'ni harekete geçirdi.



Komite, Avrupa Birliği Komisyonu'na konuya ilişkin mektup yazdı. Mektupta, Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye doğru geri ittiği vurgulandı.



"Yunan polislerinin dahliyle 'can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermeler' son dönemde arttı" denildi.



Komisyon'a "sorumluluğunu üstlenme ve Yunanistan'ı uyarma" çağrısı yapıldı.

AP'nin mektubunu önleme girişimi



Bir Avrupa Birliği yetkilisi Anadolu Ajansı muhabirine, Yunanistan'da iktidar partisinin mektubu engellemeye çalıştığını söyledi.



Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'ye ait siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi, komite oylamasıyla mektubun Komisyona ulaşma sürecini baltalamaya çalıştı. Ancak girişimin başarılı olmadığı ve mektubun yarın AB Komisyonuna gönderileceği bilgisi paylaşıldı.



Başta Türkiye olmak üzere önde gelen uluslararası İnsan Hakları ve medya kuruluşları, Yunanistan'ın yol açtığı göçmen dramını uluslararası platformlarda defalarca dile getirdi. Ancak Atina raporları inkar etmeye devam ediyor.