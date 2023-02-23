Soruşturmayı yürüten savcılıktan yapılan açıklamaya göre, halen tutuklu bulunan AP'nin Yunan milletvekili Eva Kaili'nin partneri olan Giorgi, bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Savcılık, Giorgi'nin elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakıldı.

Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı. 2 Şubat'ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alındı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.