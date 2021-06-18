Ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince adaylığı onaylanan Antonio Guterres, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda ikinci kez BM Genel Sekreteri seçildi.

Halen BM Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

Türkiye'den Guterres'e tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne ikinci kez atanan Antonio Guterres'i tebrik etti.

Açıklamada, "Sayın Guterres'i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz. BM Genel Sekreteri Guterres’in mevcut görevi süresinde ülkemizle tesis ettiği yakın ve dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor.

Guterres HRW’nin hedefinde

İlk döneminde cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Guterres, Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri karşısında sessiz kalmakla suçlanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Guterres'i sık sık eleştiriyor.

Eleştirilerin arasında "otoriter liderleri kucaklayan ve insan haklarını göz ardı eden" eski ABD Başkanı Donald Trump’a tepkisizliği, BM'ye en fazla finansal katkıda bulunan ülkelerden Çin'in Uygurlara karşı hak ihlalleri göz ardı etmesi, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaş suçları karşısında sessiz kalması ve BM Güvenlik Konseyi'nde sık sık Suriye ile ilgili kararları veto eden Rus hükümetini yeteri kadar eleştirmemesi yer alıyor.

HRW’den Guterres’e çağrı

HRW, Guterres'e ikinci döneminde insan haklarına öncelik vermesi çağrısında bulunuyor. Guterres ise ikinci döneminde krizlere çözüm bulmada "dürüst bir ara bulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceğini vadediyor.

Eski Portekiz Başbakanı Guterres, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşandığı bir dönemde, 2005-2015 yıllarında ise 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulundu.

Guterres kimdir?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğan 67 yaşındaki siyasetçi ve diplomat Guterres, mühendislik ve fizik bölümünü bitirdikten sonra 3 yıl akademisyen olarak çalıştı, 1974 yılında ise siyasete atıldı.

Portekiz'de 25 Nisan 1974'te şiddet kullanılmadan gerçekleştirilen ve diktatörlüğe son veren Karanfil Devrimi'nin ardından Sosyalist Partiye katılan Guterres, 1992 yılında partinin genel sekreteri oldu.1995-2002 yıllarında Portekiz Başbakanı olarak görev yapan Guterres, başbakanlık görevinin ilk döneminde ekonomik açılımlar yaparak Portekiz'in Expo 98'e ev sahipliği yapmasını sağladı ve ülkenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırdı.

Başarılı bir döneme imza atan Guterres, 1999 yılında ikinci kez başbakan seçildi. Ancak, Guterres'in ikinci dönemi o kadar da parlak geçmedi. Sosyalist Parti içindeki iç çatışma ve yerel seçimlerde istenilen zaferin elde edilememesi Guterres'i 2001'de istifaya zorladı.

Guterres, 1999-2005 yıllarında da Sosyalist Enternasyonal'in başkanlık görevini yürüttü.