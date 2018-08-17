Antik Mısır'da mumyalamada kullanılan sıvının formülü bulundu

İtalya'nın Torino kentindeki Mısır Müzesi'nde bulunan Antik Mısır döneminden kalma bir mumya üzerinde yapılan araştırmalar sonucu mumyalamada kullanılan balsam formülü bulundu.

MÖ 3500 - 3700 yılları arasında mumyalandığı ortaya çıkan ceset, aynı zamanda mumyalama formülünün tahmin edilenden daha önce geliştirildiğini ve daha yaygın bir şekilde kullanıldığını gösterdi.

"Mumyalamada kullanılan sıvı işin merkezinde"

BBC'ye konuşan York Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Stephen Buckley, araştırmanın, mumyalamada kullanılan sıvının işin merkezinde olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Buckley, araştırmada yer alan diğer bilim insanlarıyla birlikte bu sıvıya ait tüm kimyasal parmak izlerini inceledi.

Balsamın özünü şunlar oluşturuyor:

- Bir bitki yağı, muhtemelen susam

- Balsam türü bir bitki veya kök özü, muhtemelen hasırotu

- Akasya olabilecek bir bitkiden alınmış doğal şeker, zamk

- Kritik öneme sahip, kozalaklı bir ağaçtan, muhtemelen çam ağacından alınan bir reçine.

Formül anti-bakteriyel özelliğiyle bedenin çürümesini engelliyor

Bütün bunlar, yağın içinde karıştırıldığında reçine içindeki anti-bakteriyel özelliğiyle bedenin çürümesini engelliyor.

Dr. Buckley, "Herkesin bildiği mumyalama sürecinin kökenlerini kimyasal olarak bu kadar mükemmel bir şekilde gösteren bir mumya daha önce olmamıştı" dedi.

Bilim insanları formülü nasıl buldu?

Dr. Buckley birkaç yıl önce mumyaları sarmakta kullanılan Antik Mısır tekstillerinden parçalar alıp bunları kimyasal olarak inceledikten sonra bu formülün peşine düştü.

İngiltere'nin kuzeyindeki Bolton Müzesi'nde bulunan kumaşlar MÖ 4000 yılından kalmaydı ve o dönemde mumyalamanın ortaya çıkmadığı düşünülüyordu.

Mumyalamanın Keops Piramidi'nin yapıldığı dönemde, MÖ 2600'de ortaya çıktığına dair yaygın bir düşünce olduğunu söyleyen Dr. Buckley, "Fakat bulgularımız bunun çok daha önce başladığını gösteriyor" dedi.

Bu bulgunun ardından araştırma ekibi Torino'daki mumyayı incelemeye başladı. Bulunduktan sonra hiçbir koruyucu işlemden geçmeyen bu tarih öncesi mumya, kimyasal kirliliğe maruz kalmadığı için Antik Mısır kimyasını anlamak için önemli bir fırsat sunuyordu.

"İlk mumyalama pratiklerine dair hayati yeni bilgiler ortaya çıkardı"

Avustralya'nın Sydney kentindeki Macquarie Üniversitesi'nden Mısır bilimci ve Antik Mısır defin uzmanı Dr. Jana Jones da Torino'daki mumya analizinin, tarih öncesi döneme ait kısıtlı bilgilere önemli bir katkı yaptığını belirterek, ilk mumyalama pratiklerine dair hayati yeni bilgiler ortaya çıkardığını söyledi.

Jones, "Kimyasal analizler, mumyaya dair görsel incelemeler, genetik analizler, radyokarbon tarihleme ve kumaşın mikroskobik analizi sonucunda bu mumyanın MÖ 3600 civarında mumyalanan 20-30 yaşları arasında bir erkek olduğu sonucuna ulaştık" diye konuştu.

Kaynak: BBC, AP