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Hindistan'da sel ve heyelanlarda 164 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi.

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Hindistanda sel ve heyelanlarda 164 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 164 kişi yaşamını yitirdi. 

Bugün yağmurun dinmesiyle tahliye çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara helikopterlerin de katıldığı belirtildi.

Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 150 binden fazla kişinin bin 200 noktada kurulan kamplara yerleştirildiği bildirildi. 

Kaynak: AA

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