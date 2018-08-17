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Viyana metrolarında yemek yasağı geliyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da metrolarda yolculara yemek yeme yasağı getirileceği açıklandı.

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Viyana metrolarında yemek yasağı geliyor

Avusturya ulusal haber ajansı Austria Press Agency'nin haberine göre, Viyana belediye meclis üyesi Ulli Sima, metrolarda yolculara yemek yeme yasağı getirileceğini açıkladı.

Sima yasağın deneyime bağlı olduğunu, ceza konusunda bir karar alınmadığını söyledi.

Yasak, Viyana metrosunun U6 hattında 1 Eylül'de başlatılacak ve 15 Ocak'ta diğer dört metro hattında da uygulanacak.

Yetkililer başlangıçta sadece pizza, kebap gibi bazı güçlü kokulu yiyecekleri yasaklamayı düşünüyor.

Bununla birlikte yerel bir ulaşım otoritesinin yaptığı ankete katılan kişilerin çoğunluğu, tüm yemeklere yasak getirilmesini istiyor.

Kaynak: ABC News

Etiketler: yiyecek yasağı, Viyana, metro
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