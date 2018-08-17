Eski ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Suriye temsilcisi oldu

ABD’nin Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey geçtiğimiz temmuz ayında TRT Haber'e konuşmuş, "PYD'nin PKK''nın Suriye kolu olduğu şüphesiz. Türkiye kaygı duymakta haklı." ifadelerini kullanmıştı. Jeffrey ABD'nin Suriye’den sorumlu Özel Temsilci olarak atandı.

"Türkiye'nin kaygıları dikkate alınmalı"

Jeffrey, TRT'ye verdiği son röportajında Türkiye ve ABD'nin Suriye politikaları hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Washington'un Suriye politikasının Ankara'yı kızdırmasına şaşırılmaması gerektiğini her fırsatta dile getiren Jeffrey, Türkiye'nin kaygılarının dikkate alınması gerektiği görüşünde.

"Türklerin kızgınlığını anlıyorum. Bu kızgınlık yalnız 1984’ten bu yana 40 bin kişiyi PKK terörüne kurban vermelerinden kaynaklanmıyor. ABD'nin PYD ile ilgili sözünü tutmamasından da kaynaklanıyor. Başta geçici ve taktikseldi. Ama sonra uzun vadeli ortaklığa döndürdük. Türkler de 'bir dakika ne oluyor' dedi haliyle."

"PYD ile ilgili verilen sözler tutulmadı"

ABD Özel Temsilcisi, Münbiç konusunda ülkesinin PYD ile ilgili verdiği sözün tutulmadığını da belirtti.

Jeffrey, "Biliyorsunuz ABD PYD’nin Fırat Nehri’ni geçmeyeceğine dair söz verdi. Ama PYD geçti ve Münbiç’e girdi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dinamiklerini en iyi bilen isimlerden olan Jeffrey, Bakanlığı'nın Türkiye ile sorunların çözülmesini istediğini de söylemişti.

Kaynak: TRT Haber