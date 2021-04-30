Ulusal Müze'de saklanan mumyanın hamile bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Bu mumya bilinen tek örnek.

Mumyanın daha önce erkek bir rahip olduğu düşünülüyordu, ancak taramalar onun hamileliğin son aşamalarında bir kadın olduğunu ortaya koydu.

Dünyada ilk kez rahminde cenin olan bir mumya keşfedilmesi bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Araştırmacılar fetüs baş çevresini kullanarak hamileliğin 26 ila 30 hafta arasında olduğunu tahmin ediyor.

Fetüsün cinsiyeti ve annenin neden öldüğü ise henüz bilinmiyor.

Bilim insanları , mumyanın büyük olasılıkla milattan önce 1'inci yüzyılda ölen 20 ila 30 yaşları arasında yüksek statülü bir kadına ait olduğuna inanıyor.



