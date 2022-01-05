Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anne ve bebeği fil saldırısında hayatını kaybetti
Zimbabve'de bir anne ve üç aylık bebeği, fil saldırısında hayatlarını kaybetti.
Zimbabwe Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (Zimparks) Sözcüsü Tinashe Farawo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güney doğusundaki Chipinge bölgesinde, 23 yaşında bir kadının üç aylık bebeğiyle birlikte bir fil saldırısına uğradığını söyledi.
Farawo, yılbaşı günü meydana gelen olayda, saldırgan filin anne ve bebeğini çiğneyerek öldürdüğünü ifade etti.
Zimbabve'de her yıl onlarca insan, fil saldırısında hayatını kaybediyor.
Zimparks'a göre, ülkede yalnızca geçen yıl ocak-ekim aylarında 40 kişi fil saldırısında öldü.
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