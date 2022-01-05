Zimbabwe Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (Zimparks) Sözcüsü Tinashe Farawo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güney doğusundaki Chipinge bölgesinde, 23 yaşında bir kadının üç aylık bebeğiyle birlikte bir fil saldırısına uğradığını söyledi.

Farawo, yılbaşı günü meydana gelen olayda, saldırgan filin anne ve bebeğini çiğneyerek öldürdüğünü ifade etti.

Zimbabve'de her yıl onlarca insan, fil saldırısında hayatını kaybediyor.

Zimparks'a göre, ülkede yalnızca geçen yıl ocak-ekim aylarında 40 kişi fil saldırısında öldü.