Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polonya Devlet Başkanı Duda yeniden COVID-19’a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın COVID-19 testinin ikinci kez pozitif olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında COVID-19 testi pozitif çıkan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın ikinci kez pozitif olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Başkanı Pawel Szrot, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Andrzej Duda’nın COVID-19 testi pozitif çıktı. Başkanın sağlık durumu iyi, herhangi bir belirtisi yok” açıklamasını yaptı.
Szrot, Başkanın tıbbi bakım altında olduğunu söyleyerek Andrzej Duda’nın geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran aylarında iki doz COVID-19 aşısını ve Ekim ayında da hatırlatıcı doz yaptırdığını belirtti. Polonya Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede 196 yeni COVID-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
Etiketler: Polonya Koronavirüs
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