Almanya Federal Kartel Dairesi'nden (Bundeskartellamt)yapılan açıklamada, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne geçen yıl daha fazla yetki verildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Google'ın ana şirketi Alphabet'in, Alman Kartel Dairesi'nin yeni genişletilmiş denetim yetkilerine tabi olması için gereken ölçek eşiğini karşıladı.

Kartel Dairesi'nin, Google'ın kişisel verileri kullanımı ve Google News Showcase (Google Haberler Vitrini) ürününü internet şirketlerini düzenlemeye yönelik yeni yetkileri kapsamında incelediğine işaret edildi.

"Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık"

Federal Kartel Dairesi'nin, artık rekabete zarar veren somut davranış biçimleriyle mücadele edebileceğinin altını çizen Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, "Ocak 2021'den bu yana büyük dijital şirketleri denetlemek için yeni bir aracımız oldu. Bir yıldan kısa bir süre sonra bu kapsamda ilk resmi kararı aldık ve Google'ın pazarda büyük önem taşıdığını belirledik." değerlendirmesini yaptı.

Kartel Dairesi'nin, yeni yetkiyle artık rekabete zararlı belirli davranışları tespit edebileceğini vurgulayan Mundt, "Google tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve Google News Showcase konusuna daha yoğun bakmaya başladık." dedi.

Meta, Amazon ve Apple da değerlendiriliyor

Mundt, ABD'li diğer teknoloji şirketleri Meta, Amazon ve Apple'a yönelik durumları da değerlendirdiklerini duyurdu.

Bu arada, Ocak 2021'de Almanya'da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi'ne daha fazla yetki verilmişti.