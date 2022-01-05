Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 yıldır kaçan zanlı maske yasağını çiğneyince yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Polonya'da 20 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan maske yasağını delince yakayı ele verdi.
Polonya'da Varşova polis müfettişi Elwira Kozlowska, başkentin kuzeydoğusundaki Bielany'de bir dükkanda maskesiz gezdiği için gözaltına alınan kişinin, cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası almış bir mahkum olduğunu açıkladı.
45 yaşındaki hükümlü cezaevine nakledildi.
Firari katilin, 2002 yılında bir kişiyi öldürüp parçalara ayırmak ve kurbanın etlerini yemekten mahkum olduğu açıklandı.
Etiketler: Maske Polonya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 17:20
- 17:15
- 17:21
- 17:21
- 17:02
Sıradaki Haber
Polonya Devlet Başkanı Duda yeniden COVID-19’a yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz