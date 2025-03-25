Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD basınını İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısını kınamaya çağırdı

CAIR, İsrail'in saldırılarında gazeteciler Husam Şebat ve Muhammed Mansur'un hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, gazetecilerin İsrail'in Gazze'deki vahşetine ışık tuttukları için hedef alındığı ve öldürüldüğüne dikkati çekti.

Açıklamada, "Müslüman, Filistinli veya beyaz olmayan gazetecilerin hayatları medya kuruluşları için en az beyaz, Avrupalı veya Hristiyan gazeteciler kadar önemli olmalıdır." denildi.

İsrail'in dünkü Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabir Filistinli gazeteci Husam Şebat ile Han Yunus'un batısındaki Batn Semin bölgesinde saldırıda "Filistin el-Yevm" televizyonunda muhabirlik yapan Muhammed Mansur yaşamını yitirmişti.

Böylelikle, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı 208'e yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayımlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.