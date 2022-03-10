ABD Merkez Bankası (Fed), geçen yılın ekim-aralık dönemine ait "ABD’nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hane halkı toplam serveti 150,3 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 artan toplam hane halkı serveti, 2020'nin dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 14,4'lük yükseliş gösterdi.

Amerikan hanehalkının toplam borçları arttı

Söz konusu dönemde toplam hane halkı servetindeki artışla, Amerikan hisse senetlerinin toplam 2,5 trilyon dolar değer kazanması ve gayrimenkullerin toplam değerinin 1,5 trilyon dolar artması etkili oldu.

Amerikan hanehalkının toplam borçları ise geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 8'lik artış gösterdi.

Bu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 6,9 ve konut kredileri yüzde 8 arttı.