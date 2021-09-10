ABD, 11 Eylül 2001'de terör saldırıları ile sarsıldı. Dönemin ABD Başkanı hiçbir şey eskisi gibi olmayack dedi. Öyle de oldu.

İnsanların günlük yaşamı derinden etkilenirken, bundan en büyük zararı Müslümanlar gördü. Halihazırda var olan ön yargılar daha da arttı.

Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin bilgi veren Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad, "Saldırılardan hemen sonra başkan George W. Bush ile Washington DC'de görüşmemizde, kendisi bize Müslümanlara yönelik tepki ve parmak sallamaya müsamaha göstermeyeceği garantisini vermişti. Ne var ki izlediği politikalar, teröre karşı savaş ve dış politikamızın askeri hale getirilmesi ve Amerikalı Müslümanlara yönelik politikalar, Amerikalı Müslümanlar için sürekli bir meydan okuma ve acı oldu" dedi.

Nefret suçu rekor seviyeye ulaştı



Müslümanlar ötekileştirilmeye çalışıldı, nefret suçu rekor seviyelere ulaştı.



ABD'deki Müslüman teşkilatlarının çatı kuruluşu olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi 20'nci yılda "hatırlama ve mücadele gücü" başlıklı bir rapor ile durumun vehametini gözler önüne serdi.

Raporda anayasaya aykırı ulusal güvenlik politikalarının Amerikalı Müslümanların sivil özgürlüğünü azalttığı belirtildi.

"Müslümanlara yönelik politikaların merkezinde ulusal güvenlik vardı"

Nihad Awad, "Ne yazık ki Müslümanlara yönelik politikaların merkezinde ulusal güvenlik vardı. Anayasaya aykırı yasalar ve sivil hakların ihlali gibi. Saldırıların hemen ardından harhangi bir kongre oturumu olmadan çıkarılan vatansever yasası, Amerikan Müslümanları takip etmek için hükümete yeşil ışık yaktı. Amerika'nın camiler üzerinde casusluk yapması için kanun uygulayıcıların elini güçlendirdi" açıklamasını yaptı.

ABD'deki çalışmalar da aynı sonucu ortaya koydu

Raporda 11 Eylül terör saldırılarından sonra Müslümanlar'a yönelik nefret suçu olaylarının arttığına dikkat çekildi. Yalnız Müslüman kuruluşlar değil, Amerikan üniversilelerinin çalışmaları da aynı sonucu ortaya koydu.

Müslüman karşıtı olaylar arttı



California Eyalet Üniversitesi'nin araştırmasına göre 2000 yılında Müslüman karşıtı olayların sayısı 28'di. 11 Eylül 2001'den sonra bu sayı yılda ortalama 500'e çıktı.

"İslamofobi ve nefret suçu olaylarının arttığına dair raporlar var"

"İslamofobi ve nefret suçu olaylarının arttığına dair raporların olduğunu söyleyen Nihad Awad, şunları söyledi:

"Bu İslamofobi endüstrisi tarafından teşvik ediliyor. Bu organize endüstri fonlanıyor ve örneğin Trump gibi güçlü politikacılar tarafından meşrulaştırılıyor. Müslümanların ABD'ye gelişini yasakladığı başkanlık kararnamesi gibi."

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin anketine göre Amerikalı Müslümanların yüzde 63'ü basının kendilerine adil davranmadığını, yüzde 40'ı havaalanlarında ekstra güvenlik kontrolüne tabi tutulduğunu, yüzde 69'u anti Müslüman olaylara bizzat tanık olduğunu, yüzde 34'ü de Müslüman karşıtı söylemlerin mental sağlıklarına etkisi olduğunu söylediler.

"Amerika kendi evini düzene koymaya odaklanmalı"

Biden yönetimine tavsiyelerinin olduğunu ifade eden Nihad Awad, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biden yönetimine tavsiyemiz, savaşlara çok fazla silah yatırımı yaparak önceki yönetimlerin tarihi ve yıkıcı hatalarını tekrarlamaması. Biz inanıyoruz ki Amerika daha çok kendi evini düzene koymaya odaklanmalı. Amerikalılar arasındaki etnik, dini ve ideolojik farklılıkları ortadan kaldırarak altyapıyı yeniden inşaya, eğitim ve sağlık sistemimizi güçlendirmeye odaklanmalı."



Bugün Müslümanlar, nefret suçunun hedefi olurken, ırkçı ve popülist söylemlerin artması en büyük endişeleri.