Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 04:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM nisan ayında siber saldırıya uğradı
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) nisan ayında bilgisayar ağlarının siber saldırıya uğradığını doğruladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin siber saldırıya uğradığı iddialarının doğru olduğunu söyledi.
Nisanda BM'ye yönelik siber saldırılar düzenlendiğini ifade eden Dujarric, BM'nin sık sık siber saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Siber Saldırı
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