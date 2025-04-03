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Dünya
AA 03.04.2025 10:57

Amazon'un, Tiktok'u satın almak için teklif sunduğu belirtildi

ABD'li teknoloji şirketi Amazon'un, Çin merkezli TikTok uygulamasını satın almak için teklif sunduğu bildirildi.

Amazon'un, Tiktok'u satın almak için teklif sunduğu belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı bir firmaya satılması konusunda "yoğun ilgi olduğunu" belirttiği TikTok'a verdiği süre, 5 Nisan'da doluyor.

Verilen süre dolarken, ismi belirtilmeyen bir Amazon yetkilisi, firmanın TikTok'u satın almak için harekete geçtiğini belirtti.

Amazon'un, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e teklif mektubu sunduğunu aktaran yetkili, firmanın TikTok'u satın almak istediğini ifade etti.

Öte yandan, The New York Times gazetesinin haberine göre, ismi belirtilmeyen 3 yetkili, Amazon'un teklifinin ilgili taraflarca "ciddiye alınmadığını" ileri sürdü.

TikTok'a ek süre

Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir ABD firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

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