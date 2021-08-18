E-ticaret devi Amazon, Mayıs ayından itibaren platformda etkinlik gösteren 50 bin Çinli satıcının hesabını iptal etti.



Satıcıların, ürünlerine olumlu yorum yapılması için kullanıcılara para ödediği veya hediye kartları yollayarak tüketicileri manipüle ettiği beliriliyor.



Satış yapması engellenen hesaplar arasında tanınmış Çinli şirketler de bulunuyor.

Satıcılardan "haksızlık" değerlendirmesi



Amazon'un bu kararının ardından Çin'in önde gelen e-ticaret girişimcileri Shenzhen kentinde biraraya geldi.



Shenzen Sınır-Ötesi E-Ticaret Birliği, Amazon'un Çinli satıcılara engel koymasını "haksızlık" olarak değerlendirdi.

Yeni platform kurabilirler



Yasaklı hesapların pazarladığı ürünlerin benzerinin Amazon tarafından satıldığına ve kararın stratejik olabileceğine dikkat çekildi.



Çinli şirketlerin ve girişimcilerin ürünlerini satmak için yeni bir platform kurabileceği ifade ediliyor.