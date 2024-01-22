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Dünya
AA 22.01.2024 22:40

Almanya'ya vizesiz olarak seyahat eden İsrail vatandaşları 3 ay daha ülkede kalabilecek

Almanya'ya vizesiz seyahat ederek gelen ve burada 90 günü aşan İsrail vatandaşlarının, herhangi bir işlem yapmadan 3 ay daha kalabilecekleri duyuruldu.

Almanya'ya vizesiz olarak seyahat eden İsrail vatandaşları 3 ay daha ülkede kalabilecek
[Fotograf: Reuters]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya'ya vizesiz olarak seyahat eden İsraillilerin 26 Nisan 2024 tarihine kadar bürokratik işlem yapmadan kalabileceklerini öngören yönetmelik çıkarıldı.

Açıklamaya göre, 7 Ekim olayları sonrasında Almanya'ya gelen İsrailliler otomatik olarak 3 ay daha kalabilecek.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Düzenlememizle İsrail vatandaşlarının (vizesiz gelen) herhangi bir başvuru yapmalarına gerek kalmadan üç ay daha Almanya'da kalmalarına olanak sağlıyoruz. İsrail'deki insanları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşları, Almanya'da 90 gün boyunca vizesiz kalabiliyordu.

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