Almanya, diğer AB ülkeleri ile birlikte 'kirli yakıt' kullanımını azaltmak ve yeşil enerjiye doğru ilerlemek için adımlar attığından, elektrik üretmek için daha fazla kömür kullanma ihtiyacına karşı, ancak Habeck'e göre mevcut durum seçici olmak için çok ciddi.

Alman Enerji Bakanı, “Gaz tüketimini azaltmak için elektrik üretmek için daha az gaz kullanılmalıdır. Bunun yerine kömürlü termik santrallerin daha fazla kullanılması gerekecek. Bu acı, ancak bu durumda gaz kullanımını azaltmak için basitçe gerekli” dedi.

Berlin, 2030 yılına kadar ülkede enerji üretimini kömürsüz hale getirmek istiyor, ancak bu koşullar altında bu hedefin değiştirilmesi gerekebilir.

Bakan ayrıca, depolama tesislerine daha fazla gaz getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde “ kışın çok sıkışık olacağını kaydetti. ”

Alman medyasına göre, Almanya'daki gaz depolama tesisleri şu anda yaklaşık yüzde 57 oranında dolu.

Bu arada, gazeteye göre, Alman Ekonomi Bakanlığı, enerji santrallerini depolama sahalarına dönüştürülmek üzere modernize ederek bir “ gaz ikame rezervi ” oluşturmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Bir gaz ihalesi ve ilave gaz alımı için 15 milyar euro değerinde bir kredi de dahil olmak üzere birçok başka mekanizma da çalışıyor.