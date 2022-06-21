Muratov, Rusya'da ifade özgürlüğünü savunduğu için 2021'de barış ödülüne birlikte layık görüldü.

Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra Mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı.

Bu, Moskova'nın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş" olarak nitelendiren herkesin ağır para cezaları veya kapatmalarla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından geldi.

Kremlin, çatışmayı "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Satışı gerçekleştiren Heritage Auctions, kazanan teklif sahibinin kim olduğunu açıklamadı.

Heritage Auctions yaptığı açıklamada, New York'ta altın madalyanın satışının Unicef'in Ukrayna'nın yerinden edilmiş çocuklarına insani müdahalesine fayda sağlayacağını söyledi.