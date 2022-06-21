Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 06:11Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Rus gazeteci, Nobel madalyasını 103 milyon dolara açık artırmaya çıkardı
Novaya Gazeta'nın Rus genel yayın yönetmeni, Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara açık artırmayla sattı. Dmitry Muratov, satıştan elde edilen tüm paranın Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilere yardım etmeye gideceğini söyledi.
Muratov, Rusya'da ifade özgürlüğünü savunduğu için 2021'de barış ödülüne birlikte layık görüldü.
Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra Mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı.
Bu, Moskova'nın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş" olarak nitelendiren herkesin ağır para cezaları veya kapatmalarla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından geldi.
Kremlin, çatışmayı "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.
Satışı gerçekleştiren Heritage Auctions, kazanan teklif sahibinin kim olduğunu açıklamadı.
Heritage Auctions yaptığı açıklamada, New York'ta altın madalyanın satışının Unicef'in Ukrayna'nın yerinden edilmiş çocuklarına insani müdahalesine fayda sağlayacağını söyledi.
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