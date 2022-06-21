Havaalanı, havayollarından pazartesi günü ikinci ve üçüncü terminallerdeki tarifelerdeki uçuşların yüzde 10'unu kesmelerini istedi.

Bagaj alım alanlarında yaşanan sorunların ardından, geçen hafta üst üste yığılmış bagaj görüntüleri ortaya çıktı.

EasyJet, Temmuz ve Eylül ayları arasında planlanan 160 bin uçuşunun yüzde 7'sini kesmeyi planladığını duyurdu.

Hareket, EasyJet'in ana havalimanı Gatwick'in, personel sıkıntısı nedeniyle yoğun yaz sezonunda havalimanından kalkan uçuş sayısını azaltacağını açıklamasının ardından geldi.

Son haftalarda on binlerce yolcu, havalimanı kesintileri ve uçuş iptallerinden etkilendi.

BBC, bazı havayollarının Heathrow'daki uçuşları birleştirebileceğini, yani bazı yolcuların yolculuklarını ertelemeyeceğini duyurdu.

Heathrow, uçuş sayısını azaltmanın bagaj sistemlerini etkileyen teknik sorunların etkisini "en aza indireceğini" söyledi.

Şirket, "Yolcuların bu hafta sonu boyunca karşılaştığı aksaklıklar için kayıtsız şartsız özür dileriz" dedi.