Salı günü Meksika'da şüpheli bir çete sığınağına yapılan polis baskını, 11 şüpheli ve bir uyuşturucu karteli maskotu örümcek maymununun ölümüne, iki kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan ağır silahlı bir çatışmayla sonuçlandı.

Baskın sırasında saldırı tüfekleri, taktik miğferler ve kurşun geçirmez yelekler de dahil olmak üzere askeri sınıf teçhizat ele geçirildi.

Yerel yetkililer, baskın sırasında maymunu öldürdüğünü kabul etti ve hayatta kalan şüphelilerin diğer suçlamaların yanı sıra egzotik hayvan kaçakçılığı nedeniyle yargılanabileceğini belirtti.

Eyalet savcılarından yapılan açıklamada , "Bir primat olay yerinde öldürüldü ve muhtemelen sahibi de olay yerinde öldürüldü" dedi.

Maymun, öldüğü sırada bir bebek bezi, kamufle edilmiş bir kapüşonlu üst ve kurşun geçirmez bir yelek giyiyordu.