Merkel'in muhtemel halefi Scholz, İngiltere'deki yakıt krizinin ardında yatanın hareket özgürlüğünün sona ermesi olduğunu söyledi.

Bir sonraki şansölye olmaya hazırlanan Olaf Scholz, serbest dolaşımın sona ermesinin İngiltere'de yakıt sıkıntısınave boş raflarla karşı karşıya kalmasına neden olduğunu öne sürdü.

Scholz, Brexit'ten sonra Avrupa ile hareket özgürlüğünü sona erdiren İngiltere’de Boris Johnson'ın bunun sonuçlarıyla başa çıkmasını umduğunu da vurguladı.

AB’den ayrılan İngiltere’nin sorunları yönetebilmesinin önemine dikkat çeken Scholz krizin bir an önce çözülmesi gereğine işaret etti.

Almanya da dahil olmak üzere bir dizi AB üyesi ülkede uzun süredir lojistik sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Scholz ancak AB ülkelerinin birbirlerinden gelen vatandaşlara güvenerek sorunun çözüldüğünü ve İngiltere gibi boş raflarla, boş benzin istasyonlarıyla karşı karşıya kalınmadığını vurguladı.

İngiltere'de hastalar tedavi edilemedi

Hafta başında İngiltere'de akaryakıt fiyatları 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Downing Street ambulans sürücülerine, sağlık personeline ve diğer öncelikli çalışanlara yakıta erişimde ayrıcalık hakkı verilmesi talepleriyle karşı karşıya kaldı.

Yakıt krizinin bir sonucu olarak kanser hastaları ve ciddi koşullara sahip diğer kişiler için randevular ertelenmek durumunda kaldı.