Havaalanı çalışanları zaman zaman başıboş kedileri ve köpekleri pistten çıkarır ancak kaplumbağalara pistlerde pek rastlanmaz.

Japonya'nın en yoğun ikinci havaalanındaki pisti bir türlü geçemeyen kaplumbağa uçakları ve kuleyi birbirine kattı.

Tokyo yakınlarındaki Narita uluslararası havaalanında asfaltta kendi halinde salına salına giderken uçaklar havalanamadı.

Yer personeli yavaş hareket eden hayvanı kaldırana kadar uçuşlar 15 dakika gecikmeli gerçekleşti.

4 bin metrelik pist başka bir canlı olup olmadığı kontrol edildikten sonra uçuşlara başladı.

Kaplumbağanın pistten yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan bir havuzdan gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

"İyi şans getirir"

Gecikmeyi olumlu değerlendiren havayolu şirketi ise "Hawaii'de deniz kaplumbağalarının iyi şans getirdiğine inanılıyor ve uçuşu görmeye gelen bu kaplumbağanın parlak bir geleceğe işaret ettiğini umuyoruz" dedi.



