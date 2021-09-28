Bosna Hersek’teki Sırp entitesi, eğitim kurumlarında Boşnakçayı tanımıyor.

Zvornik şehri yakınlarında bulunan Liplje köyünde yaşayan Boşnak öğrenciler, Boşnakça eğitim almaları engelleniyor.

"Boşnakçada eğitim almak istiyorum"

Bir öğrenci velisi Mejra Brkıc, Boşnakça eğitim hakkındaki sorunun yıllardır artarak devam ettiğinin altını çizerek, "her yıl çocuklarımızın haklarını arıyoruz. Boşnakçanın tanınmasını istiyoruz ancak sonuç elde edemiyoruz" dedi.

Boşnakça dilini istediğini dile getiren öğrenci Nejla Brkıc ise, "Boşnakçada eğitim almak istiyorum. Bunu yasakladıkları için öğrenemiyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenci sayısı azalıyor

Yaşanan dil sorunu nedeniyle köy okulunda eğitim gören Boşnak öğrencilerin sayısı her geçen gün azalıyor. Okulda bir dönem 56 öğrenci bulunurken, şu anda bu sayı 9'a düştü. Ancak bu öğreciler de eğitim alamıyor.

Sırp entitesinde, Boşnakları başkan yardımcısı olarak temsil eden Ramiz Salkic de uygulamaya tepki gösterdi.

Boşnakların hak mücadelesinde uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çeken Salkic, Dayton anlaşmasının Sırplar'ın ayrılıkçı politikasına olanak sağladığını söyledi.

Kamera: Adis Patkoviç